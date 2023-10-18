لليوم الثالث.. استمرار حملة التبرع بالدم لدعم مصابي غزة في جامعة طنطا

تفقد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حملة التبرع بالدم التي نظمتها الجامعة لليوم الثالث على التوالي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

تقديم الدعم الفوري

وذكر الدكتور محمود زكي، أن الجامعة حرصت على إطلاق حملة للتبرع بالدم، يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة، وذلك في يإطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الإقبال الكبير الذى شهدته الحملة يعكس المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب الطلاب وجميع منسوبي الجامعة لأهالي قطاع غزة، مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل كافة أطر التواصل مع المنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع رئيس الجامعة عمل الحملة اليوم بمجمع الكليات بسبرباي في يومها الثالث، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، انطلاقاً من الدور المجتمعي للجامعة وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.