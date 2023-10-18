تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين بميدان النصر في كفر الشيخ

شارك المئات من المواطنين، منذ قليل، في تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين بميدان النصر بمحافظة كفرالشيخ.

وتأتي التظاهرات بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مصر تهجير سكان قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، وتنديدا بالمجزرة الإسرائيلية بالمستشفى المعمداني التي خلفت أكثر من 1000 شهيد وجريح.

وتأتي التظاهرة لدعم تصريحات الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.