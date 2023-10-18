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النائب مصطفى سالم: ندعم المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه فلسطين

كتب:

محمد يوسف
03:34 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، بوضع حدٍ للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، وضرورة اتخاذ قرارات فورية؛ للحد من تلك الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة تجاه شعبٍ أعزل.

موقف السيسي شجاع ويتسم بالحكمة

وأكد سالم أنّ ما حدث من قصدف للمستشفى المعمداني وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وأن ذلك الإجرام والانتهاك سيستمر إذا لم تتخذ موقفا دوليا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ ما حدث من قتل للمدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس، وتعكس مدى الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأضاف وكيل خطة النواب، أنّ ذلك الأمر يجب ألا يمر دون محاكمة عادلة لقيادة غاشمة غير إنسانية، مؤكدًا أنّ مصر من أكثر الدول التي تحملت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبا حتى تعود الأرض إلى أهلها، ولها دور بارز في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقهوهم، وهذا ليس بجديد على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة.

موقف الرئيس السيسي الشجاع

وأشاد بقرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي الشجاع، الذي يتسم بالحكمة والفطنة تجاه القضية الفلسطينية، والأحداث الأخيرة والتي تهدف في مضمونها لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، والتنكيل بالمقاومة وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48.

وأيد سالم موقف الرئيس السيسي فيما يخص وضع حد لما يُشاع حول نزوح الفلسطينيين إلى سيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني.

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