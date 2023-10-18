نائب وزير الخارجية: مصر تبذل جهودا كبيرة لتأمين وصول المساعدات إلى غزة

قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن مصر تبذل جهودا كبيرة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية للعمل على تأمين العبور الأمن والعاجل للمساعدات الإنسانية، وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات المقدمة من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف «لوزا»، خلال كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول تداعيات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مصر تؤكد أن معبر رفح لم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن الجهود لازالت تواجه صعوبات بالغة.

ودعا نائب وزير الخارجية، الجميع لبذل الجهود والضغوط القصوى وفرض الإرادة الدولية في إنفاذ المساعدات وإنقاذ الأبرياء، مشيرا إلى إدانة مصر لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، ولا يمكن إخراج التصعيد الحالي على قطاع غزة عن السياق السياسي.