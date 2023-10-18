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حمدي لوزا: مصر حذرت من تكرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كتب:

يارا أشرف
05:24 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية

السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية

قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن مصر حذرت من غياب الأفق في عملية السلام ومن تكرار الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك سياسات تعيق استئناف العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف «لوزا»، خلال كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول تداعيات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يمكن إغفال أن هذا التصعيد أتى على خلفية تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل وتهجير الفلسطينين والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، فضلا عن ارتفاع معدلات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والانتهاكات للوضع القائم بالمقداسات في مدينة القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن التصعيد الحالي أثبت فشل السياسات في إدارة الصراع، استنادا إلى الحلول الأمنية لضمان الأمن والاستقرار والتعايش بين شعوب منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا: «كل من يعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق الأمن دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لعام 1967 فهو واهم».

وشدد «لوزا»، على موقف مصر الثابت من استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل شامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

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