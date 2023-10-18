النائبة أمل زكريا تدين أفعال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة

أدانت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلي بالبحيرة، ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتصدر مشاهد مغلوطة للقوى السياسية والدولية وتكميم حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، موضحة أن ما تقوم به إسرائيل ليس له مسمى غير أنه انتهاك واضح ومستفز لأفعال همجية هستيرية وضد الاتفاقيات الدولية والمواثيق وضد الإنسانية وضد كل الأديان السماويه.

وأكدت في بيان لها: «أدعم وأثمن قرارات القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما فيها من منظور شامل وواضح لما فيه المصلحة الوطنية لجمهورية مصر العربية، والمصلحة الفضلى لشعبها العظيم، فهو قائد قوي قادر على المرور الآمن من تلك العواصف والتحديات، ولدينا جيش قادر على حماية مقدرات وثوابت الدولة المصرية».

وثمنت توجهات الرئيس السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، بأن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تعني أن شيئا مماثلا سيحدث؛ وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي فإن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ، وبالفعل هذا مخطط غير مقبول.

وأكدت أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الأزمة، لكن التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر حالت دون تشغيله.