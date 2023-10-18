استجابة واسعة لمبادرة عصام السقا بتغيير صورة «البروفايل» لدعم فلسطين

أطلق الفنان عصام السقا، مبادرة عبر صفحته على «فيس بوك»، لتغيير صورة الصفحة الشخصية على مواقع التواصل إلى علم فلسطين، تضامنا مع القضية الفلسطينية، والتنديد بأفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي، معلقا: «أقل تعبير عن أن القضية الفلسطينية قضية الكل».

ولاقت مبادرة الفنان عصام السقا، استجابة سريعة وواسعة سواء من الوسط الفني أو الجمهور، فسرعان ما قام العديد من الفنانين بالتفاعل مع منشور عصام السقا وتغيير الصورة الشخصية، منهم أحمد السقا، وأمير كرارة، وحمادة هلال وهنا الزاهد.