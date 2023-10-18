لحظة القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ الأونروا في غزة (فيديو)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفا عنيفا على النازحين داخل مدرسة تابعة لـ«الأونروا» بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

ووثقت العديد من مقاطع فيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بقصف النازحين داخل مدرسة الأونروا وانتشال عشرات الشهداء والجرحى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

من جهته، شدد فيليب لازاريني المفوض العام لـ«وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئين فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)»، اليوم، على أن غزة تشهد «كارثة غير مسبوقة»، وقال إن «العالم فقد إنسانيته على ما يبدو».

وأشار «لازاريني» في بيان إلى أن مدرسة تابعة لـ«الأونروا» تؤوي 4 آلاف نازح تعرضت للقصف أمس، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف أن «صورا مروعة» لا تزال تأتي من مستشفى المعمداني في غزة.

لفت الى أن آلاف المدنيين استشهدوا خلال الـ12 يوماً الماضية؛ بما في ذلك نساء وأطفال.