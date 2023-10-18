عاجل.. بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في قطاع غزة كتب: أحمد شوقي 05:45 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023 قناة القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في قطاع غزة تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: الوضع متدهور في جنوب لبنان والعائلات بدأت النزوح «القاهرة الإخبارية»: مسيرات في الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية»: القصف الإسرائيلي دمّر العديد من المنازل في خان يونس مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة القاهرة الإخبارية غزة فلسطين بقلم أحمد شوقي