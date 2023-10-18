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عاجل.. بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في قطاع غزة 

كتب:

أحمد شوقي
05:45 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في قطاع غزة 

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