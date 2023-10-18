رئيس «الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بدوره في حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وحماية الأمن والسلم في هذه المنطقة، خشية حرب اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين.

وأضاف في الجلسة الطارئة الذي يعقدها المجلس لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «يدعو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع».

وتابع: «مجلس الشيوخ يدين تلك الحرب، ويؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني».