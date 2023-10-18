بدء الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ لمناقشة تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بدأت الجلسة الطارئة لمجلس لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وارتدى معظم النواب والنائبات الملابس السوداء، حدادا على أرواح شهداء غزة وشهداء مستشفى المعمداني.

وقال إسماعيل عتمان أمين عام المجلس في رسالة موجهة للنواب: «عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية».

كما يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، غدًا الخميس، في الواحدة ظهرًا، لنفس السبب.