وكيل «الشيوخ»: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في الدفاع عن تراب الوطن

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أمام الجلسة الطارئة لدعم فلسطين، إن ما يجري على أرض غزة من عدوان وحشي يكاد لا يكون له نظير في تاريخ الحروب الحديثة، إذ يمارس جيش ذو آلة حربية وترسانة مدججة بأحدث الأسلحة وأكثرها بشاعة، عدوانه على شعب أعزل إلا من إيمانه بقضيته وحقه في استرداد أرضه السليبة والقدس الشريف والاقصى المدنس من قبل قوات الاحتلال والحكومة المتطرفة.

وتابعت: «أحسن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أكد في كل ما قام به من مشاورات وإجراءات منذ بدء التصعيد على ضرورة الانصياع للحق والاستماع لصوت العقل، وإشارته الدائمة إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية باعتباره المسار الأوحد لمواجهة العنف في المنطقة وإقرار السلام والاستقرار».

أضافت: «حرص الرئيس السيسي، على التشديد على أمن مصر القومي خط أحمر لا يجوز السماح بالتهاون في شأنه، وهو الأمر الذي أوضحه السيد الرئيس من قبل في أكثر من مناسبة، فنحن نؤمن تماماً بالحق الفلسطيني وبعدالة القضية ونبذل عن طيب خاطر الغالي والنفيس من الأرواح والدماء انتصارا للأشقاء في فلسطين، في كل ما خضناه من حروب منذ العام 1948، ولكننا في الوقت نفسه نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في حتمية الدفاع عن كل ذرة من تراب الوطن وعدم المساس بأمن مصر، مؤكدين على فساد الطرح الإسرائيلي بإيجاد وطن بديل للأشقاء في سيناء، بعد طردهم من أرضهم.

وتابعت: «إنني أُذكِر من في نفوسهم غرض بأن هذا الطرح كان أحد أهم الأسباب التي ثار الشعب من أجلها في وجه جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة، عندما آنس منها تهاونا في هذا الشأن، و تعاوناً مع العدو في تمرير طرحه بجعل سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين، فكانت الثلاثين من يونيو الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان العميل وستطيح بأي قوة تظن أنها قادرة على سلب مصر شبراً من أرضها التي ارتوت بدماء أعز شبابها».

أضافت: «أناشد العالم الحر أن يعي جيدا أبعاد القضية الفلسطينية وأن يدرك أن المقاومة الفلسطينية المشروعة هي أبعد ما يكون عن تصنيف الإرهاب، كما أناشد وسائل الإعلام الدولية أن تتقصى حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني وأن تنقل الصورة بعدل وحيادية وألا تنصاع وراء الدعاية الإسرائيلية التي تحول الضحية إلى جاني، وتصنع من التاريخ الإسرائيلي في الظلم والعدوان والانتهاك تاريخاً من المظلومية».

واختتمت: «ملايين المصريين الذين نمثلهم كنواب هم على أهبة الاستعداد لتلبية نداء رئيس الجمهورية إذا شاء ذلك، بالاحتشاد والتظاهر تعبيرا عن رفضهم التام للتنازل عن شبر من أرض مصر أو أمنها القومي، وقد تابعنا اليوم إرهاصات ذلك في المحافظات والجامعات بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني، تماما مثلما يؤيدون الحق الفلسطيني وقضية الشعب الشقيق العادلة، نقولها مدوية من مجلسنا هذا إن أرض مصر وحق مصر وأمن مصر خط أحمر دونه الأرواح والدماء».