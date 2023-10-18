رئيس «الشيوخ»: ندين الحرب الإسرائيلية على فلسطين ونعتبرها إبادة جماعية وتطهير عرقي

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يتابع بكل أسى وألم الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أنه وحشي وغير مبرر ويخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «ندين هذه الحرب ونعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تشنه القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، خلفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى المعمداني بشرق غزة، فقتلت وجرحت مثلما قتلت أطفال بحر البقر من قبل، فضلا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية».

وتابع: «ندعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانة ما يحدث ضد الفلسطينيين واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها».