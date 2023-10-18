«الشيوخ»: ندعو المصريين إلى دعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة.

وأضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «ندعو جموع الشعب المصري إلى دعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي».