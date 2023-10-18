دعاء لأهل غزة.. اللهم انصرهم على العدو الإسرائيلي واربط على قلوبهم

دعاء لأهل غزة من أبرز وسائل الدعم والمساندة هذه الآونة لأهلنا في فلسطين وقطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ عقود، ازداد مؤخرا منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، حيث شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها، على سبيل المثال لا الحصر، سائلين المولى عز وجل الاستجابة.

دعاء لأهل غزة

ويمكن الإستعانة بعدد من الصيغ بخصوص دعاء لأهل غزة ويستحب البدء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الصيغ:

- يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم كن عونا لأهلنا المستضعفين في غزة المحاصرة وفلسطين المحتلة ضد العدو الصهيوني الغاشم.

- اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا سببا في نصرة أهل غزة وتقبل دعائنا لهم.

- اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، كثر الأعداء على أهلنا في غزة وليس لنا رب سواك فأعنا يا الله وأعن أهل غزة وثبتهم واربط على قلوبهم.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ومن صيغ دعاء لأهل غزة أيضا التي يمكن الاستعانة بها على سبيل المثال:

- اللهم منزل السحاب هازم الأحزاب اهزم الكيان الصهيوني واجعل الدائرة تدور على الاحتلال الإسرائيلي.

- اللهم صب نسائم رحمتك على أهل غزة وارزقهم الصبر والسعادة في الدنيا والآخرة.

- اللهم ارزق المصابين من أهل غزة الشفاء، وارزق من مات منهم في سبيلك الشهادة.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

- اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفو عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.