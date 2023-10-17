دعاء لأهل فلسطين.. اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وأيدهم بنصرك

المسلمون والإخوة العرب، لا يملكون سوى الدعاء لأهل فلسطين، من أجل مساندتهم في وجه العدوان الإسرائيلي بعد الهجوم الشنيع على مستشفى المعمداني، وراح ضحيته المئات من الفلسطينيين، لذلك يبحث كثير عن أفضل وسيلة لمساندة أهل فلسطين، وهي ترديد دعاء لأهل فلسطين، متمنين أن يساعدهم وينصرهم الله في محنتهم أمام إسرائيل.

اللهم أنزل صمودك الجبار على الشعب الفلسطيني

أوضح الأزهر الشريف في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي حول دعاء لأهل فلسطين: « اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وارزقهم الصمود والقوة في وجه العدوان الإسرائيلي اللهم أنزل صمودك الجبار على الشعب الفلسطيني في مكافحة طغيان وإرهاب الصهاينة»،

وردد كثيرون دعاء لأهل فلسطين، وعدد من الأدعية التي يجوز للمواطنين ترديدها لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنها:

- اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

اللهم انصر أهل فلسطين على الشعب الفلسطيني

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

- يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم.