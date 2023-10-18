«الخشت»: تنكيس الأعلام بجامعة القاهرة حدادا على شهداء فلسطين

تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

أعربت جامعة القاهرة، تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه أحداث غزة.

أكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.