نقيب البيطريين يشارك في وقفة الصحفيين ضد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي

شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، في الوقفة الاحتجاجية لنقابة الصحفيين، والتي نظمتها على سلم النقابة احتجاجًا على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفسلطينيين.

أدان دكتور خالد سليم جرائم العدوان الصهيوني على غزة وآخرها قصف مستشفى المعمداني وقتل مئات المدنيين ومنهم أطفال ونساء، كما ندد «سليم» ببشاعة جرائم الكيان الصهيوني.

العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا، في بيان، دعمها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسىي بشأن القضية الفلسطينية، ووقف ما تشهده غزة من جريمة إبادة جماعية، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وشددت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم.

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، كانت قوية وحاسمة للتأكيد على أن مصر لن تُستدرج للدخول في أزمات للنيل من سيادتها، مشيرًا إلى أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية.

الأطباء البيطريين

وأكد «سليم»، استعدادهم لتلبية دعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تفريط فيه، مفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث للكيان الصهيوني في التعدي على جزء أصيل من الدولة المصرية.

نقابة الصحفيين

كان مجلس نقابة الصحفيين دعا لوقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة؛ للمطالبة بوقف تلك الجرائم وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ودعم الشعب الفلسطيني في قضيته وقضية العرب.

كما دعا مجلس نقابة الصحفيين نقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل، مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.