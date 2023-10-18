نقيب الصحفيين: الإعلام الغربي تحول إلى سلاح في يد الاحتلال الإسرائيلي

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، مشددا في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، على أن «مصر حريصة على القضية الفلسطينية، كما أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم على أراضيهم يضمن استمرارها».

ووجه البلشي انتقادات إلى الإعلام الغربي، مؤكدا أنه تحول إلى سلاح في يد الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الصحافة الغربية تحاول تبرير جريمة قتل المدنيين، ما يعكس ازدواجية كبيرة في المعايير.