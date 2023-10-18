حشود كبيرة تشارك في وقفة أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع فلسطين

بدأت منذ قليل، الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها نقابة الصحفيين، على سلم النقابة، تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بأفعال الاحتلال تجاه الفلسطينيين، واستهدافه المستشفيات والمدنيين والمدارس، ونتج عنها استشهاد الآلاف الفلسطينيين.

وتشهد الوقفة حشودا كبيرة من مختلف الجهات والفئات، حاملين الأعلام الفلسطينية والمصرية، مطالبين بإنهاء العدوان على غزة، ودخول المساعدات إلى الأهالي في غزة وفلسطين.

وندد المحتجون بأفعال الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، كما شهدت الوقفة حرق العلم الإسرائيلي اعتراضا على ما تقوم به قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وحضر الوقفة نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، ومجلس النقابة، وعدد من المحتجين الذين رفعوا صور جرائم الاحتلال التي ارتكبها في الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية، وطالب المحتجون بخروج الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وإعادة الأراضي لهم، وتنوعت الهتافات بين الإدانة للأفعال التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والدعم للأهالي في فلسطين.