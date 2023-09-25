مجلس الدولة يعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري

تنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري في مقر مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فهيم، عزب رئيس مجلس الدولة، لتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة لهم على مستوى محافظات الجمهورية، وتعتبر الحركة الداخلية هي المُكملة للحركة القضائية العامة.

توزيع العمل بين القضاة

كما تنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، لتوزيع العمل بين القضاة فى العام القضائى الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة، وتسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري.

الحركة القضائية العامة للعام القضائى الجديد

واعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة للعام القضائي الجديد 2023/2024 بناء على رقم 600 لسنة 2023.

وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وجرى إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة على مستوى جميع المحاكم.