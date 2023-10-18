المئات يدعمون قرارات الرئيس في المنصورة: مصر وفلسطين إيد واحدة

احتشد المئات من المواطنين شوارع الدقهلية، وخاصة في ميدان أم كلثوم بمدينة المنصورة، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وكان قطاع غزة عاش ليلة دامية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء والأطفال والنساء لما يقرب من ألف شهيد.

احتشاد المواطنين في مدينة المنصورة لدعم غزة

وخرج المصريون في مظاهرات في مدينة المنصورة من أجل التعبير عن حزنهم ودعمهم لغزة، وبدأت الهتافات تعلو بـ: «الله أكبر، لا إله إلا الله، فلسطين عربية، يا فلسطين إحنا فداكي يا فلسطين، دمنا فداكي يا فلسطين، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين».

وقال محمد حسين أحد المواطنين المتواجدين في المظاهرة، إنه نزل من أجل دعم فلسطين:«ربنا معاهمم ويقدرهم علي العدو وينصرهم، دي أقل حاجة ونقف جنبهم، قلوبنا وجعتنا عليهم وعلي منظر الأطفال النصر قريب بإذن الله».

ورفع المصريون العديد من اللافتات تضامنا مع غزة، مصر وغزة إيد واحدة: «تضامن مع غزة الشعب المصري والشعب الفلسطيني إيد واحدة ولن يتخلى عن الفلسطيني».