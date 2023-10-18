أكرم حسني يعلن دعمه للقضية الفلسطينية بـ«آية قرآنية»

أعلن الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، دعمه للقضية الفلسطينية بعد الهجمات الإسرائيلية والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.

ونشر أكرم حسني صورة عليها علم فلسطين معلقا عليها بآية قرآنية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" صدق الله العظيم

ضحايا مستشفى المعمداني

وسطيرت منذ ساعات حالة من الغضب الشديد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الوسط الفني بعد القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، ونتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا والمصابين وكان أكثرهم من الأطفال.