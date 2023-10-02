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أكرم حسني يتصدر شباك التذاكر بـ«العميل صفر».. حقق 203 آلاف جنيه في يوم

كتب:

ضحى محمد
02:07 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
العميل صفر

العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني، إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «العميل صفر»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم قد حقق 203 آلاف جنيه بدور العرض أمس، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

قصة فيلم العميل صفر

تأتي قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم العميل صفر

وحقق أكرم حسني نجاحا كبيرا بفيلم «العميل صفر»، الذي يعرض حاليا بدور العرض، وتصدر شباك التذاكر، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.