أكرم حسني وكورال أطفال يقدمون فقرة غنائية بالندوة التثقيفية: 6 أكتوبر ده التاريخ والزمن

قدّم الفنان أكرم حسني، فقرة فنية مع كورال من الأطفال، وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أكرم حسني: «6 أكتوبر 1973 ده التاريخ وده الزمن، كان يوم يبان طبيعي شبه أيام كتير، لكنه في الحقيقة كان يوم تحديد مصير، 6 أكتوبر 73 ده التاريخ وده الزمن».

وأدى أكرم حسني أغنية جاءت كلماتها: «بس الزمن يومها اتقسم ما بين هنا وما بين هناك.. ما بينا وبين حشود جنود بيقولوا يا النصر يا الهلاك.. وما بين هنا وما بين هناك حدوتة لازم تتحكي وهتفضل دايما تتحكي».

وأضاف: «هنا التلامذة عماد وحمزة.. صحيوا لبسوا المريلة، ونزلوا راحوا المدرسة يتعلموا.. وهناك عماد وحمزة جنود.. على الحدود حالفين ماهيرجعوا إلا بهدية.. كانت الهدية يرجعوا أرض وقضية».

وتابع: «هنا التلامذة في الفصول كانت تقول المبتدأ مرفوع وخبره.. جالنا لما جنودنا عبروا.. شايلين قوارب وزنها مفيش بشري يتحمله.. ورغم ذلك كملوا وعلموا العدو درس.. والدرس جوه المدرسة كان لسة في أوله».

وواصل: «أعرب جميع ما تحته خط.. الخط كان بارليف حصين محتاج سنين.. حاجز لا يمكن تكسره.. بارليف منيع عاوز تضيع.. قرب وعمرك تخسره.. اللي هيعدي هيتحرق.. واللي له حق هيتسرق.. والحق حتى لو اتسرق.. لا يمكن يتنسى ولازم يبان في الراديو بتاع المدرسة جاء البيان».