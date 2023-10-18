رسام الكاريكاتير ستيف بيل.. رسمة مسيئة لـ نتنياهو أنهت عمله

رسام الكاريكاتير ستيف بيل أثار اهتمام العالم نحوه، بعدما تمت إقالته من العمل بصحفية «ذا جارديان» البريطانية بعد عمله فيه لأكثر من 40 عامًا، عقب تقديمه رسمة كاريكاتير مسيئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيّنه خلالها وهو يجري عملية جراحية على بطنه، بقطع الخطوط العريضة في قطاع غزة حسب شبكة «سكاي نيوز».

رسام الكاريكاتير ستيف بيل

وأظهر رسام الكاريكاتير ستيف بيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسمته الكاريكاتيرية، وهو يستعد لإجراء عملية جراحية على بطنه، بينما كان يرتدي قفازات الملاكمة، حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة داخل الرسمة لقطاع غزة مع تسمية توضيحية تقول «يا سكان غزة، اخرجوا الآن».

وقال متحدث باسم صحيفة «الجارديان نيوز آند ميديا» في بيان رسمي، «إنه تم اتخاذ القرار بـ عدم تجديد عقد ستيف بيل، لقد كانت الرسوم الكاريكاتيرية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة الجارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق».

رسالة غريبة لـ ستيف بيل

وبعد قرار الفصل المفاجئ، دون رسام الكاركاتير ستيف بيل، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «إكس» - تويتر سابقًا -، أنه تلقى رسالة مشفرة بشكل غريب خلال مكالمة هاتفية مع موظفي صحيفة «الجارديان» تشير إلى «رطل من اللحم».

وقال «بيل» إنه رد عليهم قائلًا: «أنا آسف، أنا لا أفهم، لقد قلت وتلقيت هذا الرد الأكثر غموضا».

من هو رسام الكاركاتير ستيف بيل؟

• ستيف بيل هو رسام كاركاتير بريطاني من مواليد 1951.

• تخرج «بيل» في كلية الفنون الجميلة بجامعة ليدز في العام 1974.

• بدأ رسام الكاركاتير ستيف بيل العمل في صحيفة «جارديان» البريطانية عام 1987.

• في العام 1990 قام بتدريس بعض الفنون الخاصة برسم الكاركاتير التحريري في صحيفة «الجارديان» البريطانية.

• وبعد إنتاجه العديد من الرسوم الكاريكاتيرية المستقلة، أصبح رسام كاريكاتير مستقل في عام 1997.

• كما قام ستيف بيل بتقديم رسوم متحركة قصيرة لهيئة الإذاعة البريطانية، والقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني.

• حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أفضل رسام كاريكاتير سياسي من 1995 حتى 1997.

• يعيش ستيف بيل في برايتون مع زوجته وأبنائه الأربعة.

• هو أحد أمناء متحف الرسوم المتحركة في بلومزبري.