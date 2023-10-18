«حقوق الإنسان» بمجلس النواب تطالب بإحالة نتنياهو إلى «الجنائية الدولية»

استنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة أمس، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الأشخاص الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال، وقتلهم بدم بارد إضافة إلى الجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

رسالة إلى العالم

ووجه مجلس النواب المصري رسالة إلى العالم، قائلا إن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

جريمة في حق الإنسانية

ووصفت اللجنة ما حدث بمستشفى المعمداني بأنه جريمة من أبشع الجرائم في حق الإنسانية، ولن تمح من ذاكرة التاريخ، مؤكدة أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل يندى لها الجبين، وجاء في البيان «ألم يأن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولي من ثباته العميق، وإزالة رأسهم من التراب، وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل، الذين كانوا يحتمون بالمستشفى لمجرد ورود معلومات للجانب الإسرائيلي باحتمالية وجود أنفاق أسفلها تستخدم من قبل منظمة حماس».

حقوق إنسان النواب تطالب المجتمع الدولي بإيقاف العدوان

وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية، وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي، وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، إن ذلك العنف والقتل الأعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ويجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.