رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«جارديان» تقيل رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب «رسمة على بطن نتنياهو»

كتب:

أحمد عادل موسى
10:30 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
ستيف بيل يرسم غزة على بطن نتنياهو

ستيف بيل يرسم غزة على بطن نتنياهو

أقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بسبب رسمة بيّن فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يجري عملية جراحية على بطنه، قطعًا في الخطوط العريضة لقطاع غزة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

ستيف بيل

وأظهر ستيف بيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يستعد لإجراء عملية جراحية على بطنه مرتديا قفازات الملاكمة، حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة مع تسمية توضيحية تقول «يا سكان غزة، اخرجوا الآن» - في إشارة إلى أمر الإخلاء الذي أصدره نتنياهو لسكان غزة.

وقال بيل، الذي عمل مع صحيفة الجارديان لأكثر من 40 عاما، إنّ الرسوم الكاريكاتورية أثارت حفيظة الصحيفة، متابعا في منشور على موقع «X»، المعروف سابقًا باسم «تويتر»: «فقط للتوضيح، قدّمت الرسم الكاريكاتوري حوالي الساعة 11 صباحًا، وربما هو أقدم رسم كاريكاتوري على الإطلاق، ولكن بعد 4 ساعات في القطار المتجه إلى ليفربول، تلقيت مكالمة هاتفية مشؤومة من المكتب تحتوي على رسالة غامضة بشكل غريب فيها عبارة (رطل من اللحم)».

صحفية «جارديان» تتخذ قرار بعد تجديد عقد ستيف بيل

وتابع: «قد تكون عبارة (رطل من اللحم) إشارة إلى شيلوك، المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية».

وقال متحدث باسم صحيفة الجارديان نيوز آند، ميديا ​​يوم الاثنين: «تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل، لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة جارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية، نشكره ونتمنى له كل التوفيق».

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام إسرائيلية: «نتنياهو» يختبئ بملجأ فور سماع صفارات الإنذار بتل أبيب

«نتنياهو»: إسرائيل تواجه تحديا كبيرا وسنحقق في كل شيء

«وفا»: المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

«الجارديان»: قمة «بريكس» في جنوب إفريقيا تسعى لتقليص هيمنة الدولار

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي للتشاور حول الأوضاع في غزة

المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطع المياه والكهرباء والغذاء عن غزة غير مسبوق