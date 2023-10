«جارديان» تقيل رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب «رسمة على بطن نتنياهو»

أقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بسبب رسمة بيّن فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يجري عملية جراحية على بطنه، قطعًا في الخطوط العريضة لقطاع غزة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

وأظهر ستيف بيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يستعد لإجراء عملية جراحية على بطنه مرتديا قفازات الملاكمة، حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة مع تسمية توضيحية تقول «يا سكان غزة، اخرجوا الآن» - في إشارة إلى أمر الإخلاء الذي أصدره نتنياهو لسكان غزة.

وقال بيل، الذي عمل مع صحيفة الجارديان لأكثر من 40 عاما، إنّ الرسوم الكاريكاتورية أثارت حفيظة الصحيفة، متابعا في منشور على موقع «X»، المعروف سابقًا باسم «تويتر»: «فقط للتوضيح، قدّمت الرسم الكاريكاتوري حوالي الساعة 11 صباحًا، وربما هو أقدم رسم كاريكاتوري على الإطلاق، ولكن بعد 4 ساعات في القطار المتجه إلى ليفربول، تلقيت مكالمة هاتفية مشؤومة من المكتب تحتوي على رسالة غامضة بشكل غريب فيها عبارة (رطل من اللحم)».

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"... pic.twitter.com/kSfmfzlmhy