20 مليون جنيه جوائز.. تفاصيل المشروع الوطني للقراءة في ندوة بمعرض زايد للكتاب

أكد هشام السنجري مدير عام المشروع الوطني للقراءة في مصر والشرق الأوسط، أهمية المشروع ودوره في تنمية القراءة لدى الطلاب في المراحل التعليمية، بداية من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الجامعية.

وأوضح في الندوة التي أقيمت اليوم بمعرض زايد للكتاب عن كيفية الاشتراك في منافسات المشروع، أن الجوائز السنوية للطلاب الفائزين تزيد عن العشرين مليون جنيه مصري.

أدار الندوة عادل المصري رئيس معرض زايد للكتاب وعضو مجلس إدارة مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، الداعمة للمشروع، حضرها عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات.

جدير بالذكر، أن المشروع الوطني للقراءة تنظمه مؤسسة البحث العلمي دبي، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والمعاهد الأزهرية.

وكان معرض زايد للكتاب، أعلن تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بحضور المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجي الناجي، والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، والإعلامي محمود بركة، ونخبة من المثقفين المصريين، في ندوة الخميس 19 أكتوبر الساعة 5 مساء، بمقر معرض زايد للكتاب.