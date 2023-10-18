شهادات «رد الجميل» من بنك ناصر لكبار السن.. عائد 66% في 3 سنوات

أعلن بنك ناصر عن طرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز، مثل شهادة «رد الجميل» للعملاء فوق 60 عاماً، إلى جانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفي، يبلغ 66%، لمدة 3 سنوات، يصرف في نهاية المدة، بحسب الموقع الرسمي لبنك ناصر.

شهادة رد الجميل

"الوطن" تنشر تفاصيل شهادات بنك ناصر وتحديدًا شهادة رد الجميل لكبار السن وفق ما صدر رسميًا عن البنك.

شروط الحصول على شهادة رد الجميل

- تبدأ المدة الخاصة بشهادة رد الجميل لكبار السن من سنة، تبدأ من تاريخ الإيداع في البنك بقيمة الشهادة.

- يجب أن يكون المتقدم لشراء شهادة رد الجميل لا يقل سنة عن 60 عامًا فأكثر.

- تصرف في نهاية المدة أي بعد 36 شهرًا

- تبدأ قيمة الوديعة أو شهادة رد الجميل من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصل قيمتها حتى 2 مليون جنيه.

- يصل سعر عائد الشهادة مدة 3 سنوات فقط والذي يتم صرفه 66% خلال 3 سنوات.

- كما يصل سعر عائد الشهادات ذات مدة عام واحد فقط، والذي يتم صرفه سنويا إلى 10.75%.

- كما يصل سعر عائد الشهادة ذات مدة عام والذي يتم صرفه شهريا إلى 10.25%.