خطوات الحصول على المساعدات المالية من بنك ناصر.. الشروط اللازمة

لطالما كانت تحرص وزارة التضامن الاجتماعي والهيئات التابعة لها على توفير ما يحتاج إليه الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، حرصا منها على مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، الأمر الذي جعل بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يقدم مساعدات مالية للفئات التي تحتاج إلى ذلك، للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها.

الشروط المطلوبة

- عدم قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، والعجز عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة، إذ يتم تقديم المساعدات المالية لفئات «الأرامل، المطلقة، مهجورة العائل، أسرة المسجون، الأيتام».

- يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأســـرة المادية.

أن يكون أحد أفراد الأسرة يدرس بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، وتكون الأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- أن يكون هناك شخص في الأسرة الفقيرة قد حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

- كما يمكن للأسرة المتعرضة لكارثة أو نكبة أدت إلى ضرر في النفس أو الممتلكات الحصول على المساعدات المالية.

خطوات الحصول على المساعدات المالية من بنك ناصر

- يتم تقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي على أن تكون سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم أصل البحث الاجتماعي على أن يكون معتمد ومختوم.

- تقديم شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- كما يجب تقديم خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

- تقديم خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).

- تقديم المستندات التي تثبت حاجة الأسرة إلى صرف المساعدات المالية مثل شهادات الوفاة أو التقرير الطبي أو قسيمة الطلاق أو ما يثبت دخول رب الأسرة السجن.