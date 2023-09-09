كيفية الحصول على قرض سيارة مستعملة من بنك ناصر.. عائد يصل إلى 11%

تعد القروض واحدة من الخدمات التي تتيحها البنوك المختلفة للمواطنين لإنجاز بعض معاملات الشراء دون الحاجة للاستدانة من الأشخاص ومن بين تلك القروض قرض سيارة مستعملة من بنك ناصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي قرض سيارة مستعملة من بنك ناصر، على هذا النحو:

قرض سيارة مستعملة من بنك ناصر

قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر يتيح فائدة تتراوح بين 11 إلى 11.7%.

قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر يقدم سعر عائد يصل إلى 11% وذلك في حالة وجود ضامن حكومي.

قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر يبلغ سعر العائد 11.7% إذا لم يكن هناك ضامن حكومي.

قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر يصل مقدم السيارة إلى 25% كحد أدني.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة المستعملة من بنك ناصر

- إحضار الرقم التأميني للعملاء الجدد عند الذهاب للحصول على القرض.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وأن تكون سارية.

- إحضار إيصال مرافق حديث وإفادة من جهة العمل بالعنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- إحضار بيان مفردات الدخل سواء مرتب أو معاش.

- تبلغ مده تمويل السيارة الملاكي 90 شهرًا، وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعاقين تصل مدة التمويل إلى 60 شهرًا.