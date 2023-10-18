مظاهرة تأييد لفلسطين أثناء جلسة بالكونجرس لسفير أمريكا المرشح بإسرائيل

تم طرد ثلاثة أمريكيين من جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن مرشح الرئيس جو بايدن، ليصبح سفيرأً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، بعدما طلبوا من الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم إسرائيل، والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وينظر مجلس الشيوخ في تأكيد تعيين جاكوب لو سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، حيث تم ترشيح لو، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، من قبل الرئيس بايدن الشهر الماضي.

وأثناء سحبهم خارج القاعة التي شهدت جلسة الاستماع، صرخ أحد المتظاهرين: «نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن»، و«أوقفوا إرسال المساعدات إلى إسرائيل»، و«أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية»، فيما صرخ آخر: «الفلسطينيون بحاجة إلى الحرية».

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، دعا سبعة من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب، الرئيس بايدن، إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار، خلال زيارته لإسرائيل الأربعاء في محاولة لحماية المدنيين، بعد يوم من مقتل المئات في انفجار في مستشفى بغزة.

جاءت جلسة الاستماع بشأن ترشيح ليو في الوقت الذي يسعى فيه بايدن والمشرعون في كلا الحزبين، إلى تعزيز الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يحذرون أيضا الجهات الخارجية من التدخل وتوسيع الصراع.

ويسعى البيت الأبيض لطلب تمويل تكميلي يتضمن حوالي 100 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.

كما أعلن بايدن عن اتفاق يوم الأربعاء للسماح بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، متعهدا بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وقال بايدن إن إسرائيل وافقت على المساعدات واعترفت بأن المساعدات يجب أن تذهب إلى 1 مليون مدني نازح في غزة، وليس حماس.

وجاء هذا الإعلان وسط ضغوط متزايدة من قادة العالم واحتجاجات من الجمهور حول أزمة إنسانية تواجه غزة، التي تعرضت لضربات إسرائيلية انتقامية خلفت آلاف القتلى والمنطقة دون الحصول على الغذاء والماء والدواء.