أوبريت «يا فلسطين» يجمع 9 من نجوم الأغنية الشعبية.. أبرزهم أحمد عامر وحمادة الليثي

كشفت المنتجة سعاد طه، عن دعمها للشعب الفلسطيني، في تلك الحرب الشرسة التي يتعرض لها الأهالي هناك، من خلال إنتاج أوبريت غنائي يحمل اسم «يا فلسطين»، يضم 9 من نجوم الأغنية الشعبية.

وأكدت في بيان، أنه سيجري تخصيص إجمالي أرباح أوبريت «يا فلسطين»، وكذلك أجور الفنانين المُشاركين، إلى أهالي غزة، ومن المُقرر طرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أوبريت «يا فلسطين»، يضم كل من حمادة الليثي، وأحمد عامر، وحمزة الصغير، ومحمد سلطان، وعمرو سلامة، وأحمد الباشا، وحنان أحمد، وحمدي إمام، ويارا حبيب، وهو من كلمات سامح الكومي، وألحان حمادة المهدي، وتوزيع نوار البحيري، ومهندس صوت محمد جودة، ومدير التصوير محمود نانسي، وإخراج أحمد تيمو.