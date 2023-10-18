وزير الشباب والرياضة يعلن وقف الأنشطة والفعاليات حدادا على شهداء فلسطين

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقف جميع الأنشطة والفعاليات، التي كان مقررة إقامتها خلال فترة الحداد العام الذي أعلنه الرئيس السيسي، لمدة 3 أيام، باستثناء المنافسات الرسمية، وذلك بجميع الهيئات الشبابية والأندية ومراكز الشباب التابعة للوزارة.

أصدرت وزارة الشباب، بيان، أكدت فيه أن قرار وقف الأنشطة والفعاليات، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد ثلاثة أيام، في جميع أنحاء الجمهورية، ترحما على شهداء ضحايا الشعب الفلسطيني، الذين استشهدوا في الاعتداء الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.