«أزهرية سوهاج» تنظم وقفة تضامنية مع فلسطين في 720 معهدا بطابور الصباح اليوم

دعت المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج، الإدارات التعليمية لعمل وقفة تضامنية مع قطاع غزة في الطابور المدرسي على مستوى معاهد الأزهر الشريف اليوم الخميس.

وقال الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، في حديثه لـ«الوطن»، إنه تقرر عمل الوقفة التضامنية حدادا مع شهداء إخواننا في غزة وتضامنا معهم ونسأل الله لهم السلامة والصبر والنصر من عند الله.

كلمة تضامنية بقطاع غزة

وأضاف رئيس منطقة أزهرية سوهاج انه تم تبليغ 720 معهدا أزهريا في 13 إدارة أزهرية بمحافظة سوهاج لتنظيم الوقفة التصامنية والتي ستكون بطابور الصباح وسيلقي كل شيخ معهد بها كلمة عن العدوان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينين ونعي للشهداء بقطاع غزة.

دعم الفلسطينين بالعمامة الأزهرية

وكانت قد خرجت منطقة سوهاج الأزهرية وجموع المواطنين بمحافظة سوهاج في مسيرة احتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني نتيجة قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة وحصار القطاع، مما خلف مئات من الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين.