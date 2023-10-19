«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم مظاهرات تضامنية شعبية دعما لفلسطين

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أمس الأربعاء، بميدان سيدي جابر، تظاهرات حاشدة بمشاركة شعبية، حيث احتشد المئات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورافضًا للممارسات الإسرائيلية والعدوان على قطاع غزة، ودعمًا للموقف الرسمي المصري من القضية الفلسطينية، وتفويضا للرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة تصفية القضية الفلسطينية ومُخطط تهجير الفلسطينين لقطاع غزة.

مصر في قلب القضية

وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مصر دائمًا وأبدًا في قلب القضية الفلسطينية، وتُقدم كل الدعم للأشقاء، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذَّر من تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، مُشيرًا إلى أن السيادة المصرية خط أحمر، مُؤكدًا اصطفاف الشعب المصري خلف الدولة المصرية والرئيس من أجل إحلال السلام العادل والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة طغيان الاحتلال الإسرائيلي ومُمَارساته التي تخالف كل المواثيق الدولية والأخلاقية.

شعب مصر يقف صفا واحدا

وأشار النائب خالد شلبي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إلى أن هذا الاحتشاد يُمثل رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعمًا بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يُساند بكل السُبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مُقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المُستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رسالة تفويض للرئيس

وأرسل المحتشدون في ميدان سيدي جابر بالإسكندرية رسالة تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة مخطط القضاء على القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط التهجير إلى سيناء، مؤكدين أن مصر حاضنة للعرب، إلا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأن مُمارسات إسرائيل هي لدفع أهل غزة إلى سيناء وسيتبعه دفع الفلسطنيين في الضفة الغربية إلى الأردن، مُطالبين المجتمع الدولي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تقف على الجانب المصري، مؤكدين أن المُمارسات الإسرائيلية تُمثل انتهاكا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، وأن السيادة المصرية خط أحمر.