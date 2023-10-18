نقابة التشكيليين: نؤيد موقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

أكدت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، دعمها لموقف الرئيس السيسي، من القضية الفلسطينية، وموقفه الرافض للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، معبرة عن استعداها للاحتشاد في مليونيات، للتأكيد على أن أمن سيناء خط أحمر.

الموقف الحازم للرئيس عبد الفتاح السيسي

وقالت النقابة في بيان، نحن نؤكد الموقف الحازم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفض التهجير القسري لأهالي فلسطين وقطاع غزة، ونعتبر الأراضي المصرية وسيناء خطا أحمر لأمن واستقرار مصر.

وأضافت: «نعتبر وجود الفلسطينيين في أراضيهم ضمانا للقضية الفلسطينية واستمرارها، نشجب بشدة الأعمال الوحشية العدائية التي قامت بها قوات العدوان الإسرائيلي بضرب المدنيين الفلسطينيين العزل، واستهداف المستشفيات، ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومعاهدة جنيف».

وتابعت: «نحن مستعدون للتحدي والاحتشاد مع الملايين من شباب وشيوخ مصر، والنزول في مليونيات لدعم موقف الرئيس، للتأكيد على أن سيناء خط أحمر، وأن الأمن القومي لمصر لا يمكن المساومة عليه عند حدود سيناء».

ونعارض بشدة أي دعوات لمحاصرة الفلسطينيين، وندعم بقوة حقوقهم، وقضينا العربية في وجود دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ونرفض الانتهاكات التي يقوم بها العدوان على غزة والضفة والقدس، في محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية.