صحف إنجلترا تتحدث دعم محمد صلاح لفلسطين.. ماذا قالت؟

سلطت العديد من الصحف ووسائل الإعلام البريطانية الضوء على مقطع الفيديو الذي نشره محمد صلاح، نجم وهداف المنتخب الوطني وفريق ليفربول عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى من خلاله تعاطفه الكبير مع ضحايا وشهداء العدوان الغاشم على قطاع غزه والذي راح ضحيته الآلاف من الشهداء.

وكان قطاع غزة، قد تعرض أمس الثلاثاء، لقصف جوي عنيف، خلف على أثره العديد من الضحايا، أغلبهم من الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ، حيث ارتقى ما يقرب من 500 شهيد في قصف على مستشفى المعمداني.

وخرج محمد صلاح في بيان رسمي له عبر مقطع فيديو له، نشره عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أدان من خلاله المجازر التي يشهدها قطاع غزة من قبل العدوان الغاشم، مطالبا في الوقت ذاته بإنهاء هذا العوان فورا.

ميرور: صلاح يطالب قادة العالم بالتحرك في مقطع فيديو عاطفي ويناشد بمساعدة غزة

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن محمد صلاح، ظهر عبر مقطع فيديو، أثار من خلاله تعاطف الملايين حول العالم، طالب من خلاله قادة العالم بالتحرك لوقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء المجازر التي تحدث على الفور.

وأوضحت الصحيفة، أن محمد صلاح دعا، زعماء العالم لمساعدة المواطنين في غزة وسط الصراع الدائر والمستمر هناك في نداء قوي منه.

ليفربول إيكو: محمد صلاح يدعو قادة العالم للتدخل في إنهاء مجازر غزة

وأفرد موقع «ليفربول إيكو» تقريرا واسعا لحديث محمد صلاح داعيا قادة العالم بالتدخل الفوري لإنهاء المجازر في قطاع غزة، وإعادة السلام إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشادت الصحيفة بتوجيه محمد صلاح، نداءا عاطفيا لزعماء العالم من أجل "إنهاء المجازر" وتقديم مساعدات إنسانية فورية لغزة، مؤكدة أن مقطع الفيديو الذي نشره النجم المصري شاهده الملايين حول العالم وأثار حملة من التعاطف الكبير.

تيليجراف: صلاح يناشد العالم بالتدخل لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء

وتحدثت صحيفة «ديلي تيليجراف»، عن حديث محمد صلاح الأخيرة، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يعد بطلاً وأيقونة بل ورمز للعالم العربي تأثر بشدة بالرسائل التي أرسلها إليه أولئك الذين يعانون أو يتأثرون بالأحداث المأساوية التي تحدث في غزة، وقرر التحدث بشكل علني.

وشددت على أن اللاعب وجه عدة رسائل لزعماء العالم مطالبا إياهم بالتدخل وإنهاء المجازر التي ترتكب حاليا بشكل فوري وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين في غزة.