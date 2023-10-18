وسائل الإعلام العالمية: محمد صلاح يخرج عن صمته بعد 12 يوما ويدعم غزة

لقى مقطع الفيديو الذي نشره نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تفاعلا كبيرا، حيث بثه باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، وطالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.

وقالت «سكاي نيوز»، إن نجم المنتخب المصري محمد صلاح يساند ضحايا غزة ويناشد قادة العالم، ويجب أن تنتصر الإنسانية.

محمد صلاح: ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه

ونقلت وسائل الإعلام العالمية والعربية كلمة محمد صلاح، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني: «ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة، التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها، المذابح يجب أن تتوقف».

وأضاف: «ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة، المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة، سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ».

واختتم حديثه: «أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء، يجب أن تنتصر الإنسانية».

العربية: محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية

وقالت قناة «العربية»، إنه بعد صمت لمدة 12 يوما وانتقادات واسعة على مواقع التواصل، خرج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمقطع فيديو يعبر فيه عن تضامنه مع القضية الفلسطينية.

وأشارت «العربية» إلى أن جمعية الهلال الأحمر في مصر، كانت قد أعلنت عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي ضخم لصالح ضحايا القطاع.

ميرور: فيديو مؤثر لمحمد صلاح

وقالت «ميرور» البريطانية، إن محمد صلاح يطالب قادة العالم بالتحرك في مقطع فيديو مؤثر يناشد فيه مساعدة غزة .

روسيا اليوم: محمد صلاح يتضامن مع فلسطين

أما قناة روسيا اليوم، أشارت إلى تضامن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مع فلسطين بعد الأحداث التي شهدتها قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.