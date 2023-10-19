استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، في ساعة مبكرة من صباح الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حوادث منفصلة بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوكالة أن مواجهات اندلعت بقرية بدرس، غربي رام الله، عقب اقتحامها من قبل قوات إسرائيلية فجر يوم الخميس، ما أدى لاستشهاد الشاب جبريل عوض وإصابة آخر بالرصاص الحي.

وفي واقعتين آخريين، توفى فتى يبلغ من العمر 14 عامًا من مخيم الدهيشة فجر اليوم، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما توفى آخر يبلغ من العمر 16 عامًا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد إصابته برصاص إسرائيلي.

وقُتل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية في أحدث موجة من تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة، ردًا على الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 في إسرائيل.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، كما فرضت حصارًا مطبقًا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.