الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء غزة إلى 3478 في اليوم الـ12 للعدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان منذ قليل، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يزيد على 3500 شهيد، جراء الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني عشر على التوالي.

الصحة: ارتفاع شهداء غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال

وأكدت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع شهداء غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال، حتى الساعة 6 مساءً، لتصل إلى نحو 3478 شهيداً، بحسب ما وصل إلى المشافي، بينما ارتفعت أعداد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 12 ألف جريح.

وجاءت الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال 12 يوماً بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال، لتصل إلى 3530 شهيداً، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13500 مصاب.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية لتصل إلى 62 شهيداً، بالإضافة إلى أكثر من 1300 جريح.

شهداء مجزرة المستشفي المعمداني

وقالت الصحة الفلسطينية إن مجزرة المستشفى المعمداني، التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد نحو 471 شهيداً، و314 مصاباً، جراء قصف قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي العربي في حي الزيتون بقطاع غزة، وأضافت أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء.

وأكد ممثلو المستشفيات الحكومية والأهلية في قطاع غزة، رفضهم القاطع إخلاء المؤسسات الطبية، مضيفين أنهم متمسكون بأداء رسالتهم الصحية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنهم «لن يتركوا مرضاهم وجرحاهم مهما كانت الظروف».