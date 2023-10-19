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ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بنسبة 100% منذ بدء العدوان على غزة

كتب:

هانى حسن
09:17 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكرا، ارتفاع أعداد المعتقلين منذ العداون الإسرائيلي على غزة بنسبة 100%، لتتجاوز 10 آلاف أسير.

وأضاف أبو بكرا، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل قد تكون نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات معهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء. 

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