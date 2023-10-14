هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل «مجروحة» في كرامتها ولا تستطيع العيش بدون قتل

اعتبر قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، أن إسرائيل تعيش دائماً على الدم، وإذا توقفت عن القتل، يتحرك لديها شعور بالقلق الوجودي، بأن هناك تهديد لبقائها في المنطقة، كما أكد أن إسرائيل أصبحت «مجروحة في كرامتها وعنجهيتها»، نتيجة عملية «طوفان الأقصى»، التي أطقلتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي.

الأمة العربية لديها مقدرات كبيرة

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة (dmc)، أن الأمة العربية بكل ما تمتلك من مقدرات وتداخل مصالح لها مع شعوب ودول كثيرة، إذا وظفت مقدراتها بشكل صحيح، سترضخ إسرائيل، وتتعامل مع هذه المعطى الهام للغاية.

ممارسة الدبلوماسية دون استحياء

وأوضح أنه إذا تم ممارسة الدبلوماسية دون استحياء، من خلال استجزاء موقف من إسرائيل، وظلت المواقف هزيلة ومتلعثمة، فهذا لن يفيد في شيء، فالتردد هو الذي يمنح إسرائيل مزيداً من الوقت، كي تنفذ المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني.