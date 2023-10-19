نقيب الفلاحين: مزارعو مصر رهن إشارة السيسي بعد فضحه مخطط إسرائيل

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين دعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص القضية الفلسطينية، بعد تأكيده موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهالي قطاع غزة.

وقال الحاج محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إنّ جموع الفلاحين والمزارعين يؤيدون الرئيس السيسي ويدعمونه، ويقفون معه في خندق واحد ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، بعد إدانة الرئيس للأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكل القوانين الدولية.

وأشاد نقيب الفلاحين الزراعيين، في بيان له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والتي اتسمت بالمصداقية والوضوح والشفافية، وفضحت مخططات إسرائيل تجاه غزة ومصر معا.

نقيب الفلاحين: حديث الرئيس جاء حاسمًا رادعا

وأوضح عبدالستار، أنّ كلمة الرئيس جاءت فى توقيت مهم للغاية، لافتا إلى أنّ حديث الرئيس جاء حاسمًا، ورادعًا، وقويًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية أو النيل من السيادة المصرية التي هي خط أحمر، وأن فكرة تهجيرهم ونقلهم إلى سيناء أمر مرفوض تماماً ولن يسمح به شعب مصر وقواته المسلحة وقيادته السياسية مهما كان الثمن.

وأكد أنّ حديث الرئيس السيسي فضح مخطط الصهاينة مع الغرب، وكلمات القيادة السياسية واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل وتعني انه حال استمرار الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره إلى سيناء، سيكون هناك تفويض ومطلب شعبي من قلب ميادين مصر بالرد على الأرض وستكون مواجهة قوية لا يعلم مداها جيش الاحتلال وداعموه وستشتعل المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن حديث الرئيس تطرق إلى 3 موضوعات مهمة، وهي عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.

نقيب الفلاحين: موقف السيسي يدل على الثوابت المصرية

‏ولفت إلى أن الرئيس السيسى، تطرق خلال حديثه عن دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كل الأصعدة، مؤكدا أن موقف مصر الرافض لأي محاولة تهجير قسري للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسيطينية على حساب دول الجوار، مشيدًا بموقف الدولة المصرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهل القطاع، وهو موقف يؤكد التزام مصر شعبًا وحكومة بمساندة الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الغاشم على أرضه.