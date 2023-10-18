عاجل.. بايدن: الرئيس السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بمرور 20 شاحنة مساعدات إلى غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بمرور نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت، حيث أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذا الشأن.

كما أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم، ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.