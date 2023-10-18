والد الشهيد محمد الدرة يحيي الرئيس السيسي: قرار عدم فتح المعبر حكيم

قال جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربت مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال بقنابل الفسفور المحرمة دوليا.

الدرة: 2000 جندي أمريكي وصلوا فلسطين المحتلة ليحاربونا

وأضاف «الدرة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، والمُذاع على قناة «المحور»: «وصل فلسطين المحتلة 2000 جندي أمريكي تقريبا حتى يحاربوننا ويقتلون شيوخنا ونساءنا وأطفالنا».

القيادة المصرية رفضت فتح المعبر حتى لا يهجر أهل غزة إلى سيناء

وتابع أبو الشهداء: «القيادة المصرية رفضت فتح المعبر حتى لا يتم تهجير أهل غزة إلى سيناء، الإسرائيليون يريدون تهجيرنا وأنا أحيي القيادة المصرية على قرارها الحكيم بعدم فتح المعبر لتهجير الشعب الفلسطيني».

وواصل: «تحية لمصر والشعب المصري والحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار العظيم، وتحية لكل شعب مصر العظيم وأنا انتمائي لمصر انتماء لا يصدقه أي بشر على وجه الكرة الأرضية، مصر هي أمني والحاضنة للفلسطينيين».

وأكد: «مصر هي الأم العزيزة الغالية بشعبها وقيادتها العظيمة وجيشها العظيم وجميع أجهزة الدولة، وتابعنا منذ بداية الاحداث أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري أرسلوا شاحنات كانت موجهة إلى غزة وضرب الاحتلال المعبر الفلسطيني لقطع الطريق على المساعدات المصرية، ودائما مصر هي الدولة العربية الوحيدة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية».