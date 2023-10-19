القصف الإسرائيلي يتجدد على 3 مناطق متفرقة في فلسطين

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بتجدد القصف الإسرائيلي على 3 مناطق متفرقة، وهي: «الزيتون وبيت لاهيا ورفح».

تدمير منزل في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي

وأضافت أن هناك أكثر من 80 شهيدا جراء قصف جيش الاحتلال في غزة، تدمير منزل في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

سقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.