جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدد الرهائن المؤكد في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن عدد الرهائن المؤكد في غزة لا يقل عن 203 أفراد.

تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.