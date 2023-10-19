الرئيس الأمريكي: توقعات بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة غدا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، متوقعا دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس.

وأضاف بايدن للصحفيين أنه عقب اتصاله هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية خلال عودته من زيارة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية.

وأضاف خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن، أن هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة، لأن الطريق حول المعبر يحتاج لإصلاحات.

وأوضح أن الأمم المتحدة تتولى توزيع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن دخول دفعة ثانية يتوقف على «كيف ستسير الأمور».

وأشار إلى أنه تحدّث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال نصف ساعة تقريبا، مشيدا بموقفه و«تعاونه التام»، مؤكدا أنه «يستحق الكثير من التقدير» على ما يقوم به.

وفي وقت لاحق، أكد البيت الأبيض أن بايدن والسيسي اتفقا على العمل بشكل وثيق، لتشجيع استجابة «عاجلة وقوية» لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة.

نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

وعلق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي قال فيها إن «إسرائيل وافقت على السماح بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة».

وفي أول تعليق مصر على الأمر، قال «شكري»، مساء أمس الأربعاء: «تصريح الرئيس بايدن بشأن إدخال المساعدات تطور إيجابي كنا طالبنا به».

مصر تعمل على تسهيل دخول شاحنات المساعدات

وأوضح أن مصر ستشرف مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري على دخول المساعدات، مؤكدا أنها «تسعى للإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، مؤكدا أن مصر ستعمل على تسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.